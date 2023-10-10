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Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press, пресс-секретарь армии Израиля ЦАХАЛ Ричард Хехт заявил об обнаружении 1500 тел убитых боевиков движения ХАМАС. По его словам, со вчерашнего вечера (9 сентября) ни один из представителей палестинского движения ХАМАС не проникал на территорию Израиля, хотя такая возможность была.

Хехт также добавил, что израильские военные установили контроль над южными районами страны. Он подчеркнул, что мирные граждане Палестины могут покинуть территорию сектора Газа через КПП Рафах, находящееся на границе с Египтом.

Напомним, что 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля массу ракет. Кроме того, боевики ХАМАСа проникли в приграничные районы Израиля и захватили несколько населенных пунктов. В ответ на это ЦАХАЛ объявил о начале военной операции в Газе под названием «Железные мечи». В стране введен режим чрезвычайного положения. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил широкомасштабный сбор резервистов.

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