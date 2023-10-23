Ольга Градская (Фартышева), состоящая с Александром Градским в официальном браке с 1980 по 2001 года, подала иск в суд по поводу права на получение наследства от покойного композитора. РИА Новости сообщает, что Тверским судом Москвы было отказано в удовлетворении данного иска.

В 2022 году Ольга Градская подала судовой иск в отношении вдовы музыканта Марины Коташенко и своим детям – Марии и Даниилу. Судебные заседания проводились в закрытом режиме.

Истец просила суд признать общим с покойным Градским следующее имущество: земельные участки, жилые и нежилые здания. Также она просила о выделении ½ доли имущества, нажитого во время официального союза с Градским, и признать за ней право собственности.

Напомним, что Народный артист России Александр Градский ушел из жизни 28 ноября 2021 года. Композитор скончался на 73-м году жизни. С 2003 года он состоял в фактическом браке с моделью и актрисой Мариной Коташенко, с которой вступил в официальный брак за месяц до своей смерти. Марина родила музыканту двоих детей: Александра в 2014 году и Ивана в 2018 году.