Сошедшая с гор лавина превратила склоны в сплошной лед, поэтому найти тело сорвавшейся в расщелину альпинистки Надежды Оленевой уже не удастся. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер российской сборной Павел Шабалин.

Он сообщил, что во вторник поиски велись с вертолета, однако сошла лавина, которая превратила снег в сильно запрессованный лед. В его толще и находится тело альпинистки, найти которое практически не представляется возможным.

Кроме того, в месте поисков практически на каждом участке появились стометровые трещины, подходить к которым крайне опасно. Также невозможно использовать вертолет, так как он не в состоянии приземлиться.

Надежда Оленева сорвалась в расщелину на высоте 6700 метров 14 октября. Она намеревалась совершить восхождение на вершину Дхаулагири в Непале с Расимом Кашаповым и Романом Абилдаевым.