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Международный коллектив ученых, представленный специалистами из Австралии, Германии и США, провел исследование, которое утверждает наличие сознания у новорожденных, а также у плодов в последних месяцах беременности. Важные выводы из данного исследования опубликованы в научном журнале Trends in Cognitive Sciences.

Основываясь на современных данных о сознании, исследователи сумели выявить определенные признаки сознания при сканировании мозга у взрослых. Эти характеристики ясно демонстрировали различия между наличием и отсутствием сознания. В настоящем исследовании ученые применили эти же критерии для оценки сознания у новорожденных.

В ходе исследования они пришли к выводу, что новорожденные способны интегрировать сенсорные данные и развивающиеся когнитивные реакции в единый опыт сознания, что позволяет им понимать действия других и планировать свои реакции.

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