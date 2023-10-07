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Сохранить территориальную целостность Украины можно только одним способом – передачей России регионов, тяготеющих к России, уверен экс-президент США Дональд Трамп.

«Я мог бы договориться о сделке. Можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где живет русскоязычное население. Тогда можно было бы сохранить страну», — заявил представитель Республиканской партии, который скорее всего будет баллотироваться в президенты в следующем году.

Трамп заявил, что продолжение конфликта на Украине – это следствие нежелания действующего президента США Джо Байдена прекратить военную поддержку киевского режима. По мнению республиканца, такое упрямство вполне может привести к началу Третьей мировой войны.

Кроме того, бывший американский лидер уверен, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы остался президентом на второй срок.

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