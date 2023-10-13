Украинское правительства следует идеям неонацизма, а также возводит в культ пособника фашистов Степана Бандеру. Националистический батальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) интегрирован в Вооруженные силы страны, поэтому Соединенным Штатам следует отказаться от дальнейшей поддержки Киева, пишет издание The Tufts Daily.

Авторы публикации призвали обратить внимание на тот факт, что заявления украинского президента и представителей Кабмина «идут в ногу» с идеологией Бандеры. Он виновен во множестве военных преступлений и сотрудничал с фашистской Германией.

Преобладающие в ВСУ нацистские элементы должны, по мнению авторов, заставить США задуматься, стоит ли поддерживать киевский режим. Ведь в будущем Вашингтон может быть обвинен в помощи нацистам, что плохо отразится на его репутации.