IT-специалистам пришлось потратить четыре часа на восстановление базы данных по делам ветеранов медицинского центра в Канзасе. Данные были удалены после прыжка кота на клавиатуру технического сотрудника, работавшего с базой данных на своем компьютере. Об этом в свое материале сообщает издание The Register.

Нелепый случай произошел в момент видеоконференции между IT-директором центра и представителями департамента, в которой участие приняло более 100 человек. Во время общения один из технических сотрудников отметил, что во время работы с базой данных его кот прыгнул на клавиатуру его компьютера и удалил все данные с сервера медицинского центра.

В ответ помощник министра информации и технологий, директор по информационным технологиям департамента Курт Дельбене заявил: «Вот почему у меня дома собака, а не кот!». При этом пресс-секретарь центра по делам ветеранов Терренс Хейс подтвердила информацию об уничтожении базы данных по вине кота.