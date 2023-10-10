Контрнаступление ВСУ замедляется из-за российских беспилотных аппаратов, которые не дают украинским боевикам разминировать территории. Издание The Hill, перевод публикации в котором представляет РИА Новости, отмечает, что дроны внимательно отслеживают каждое движение противника.

Разминирование территорий ВСУ проводят с применением западной техники. Она очень шумная и чрезвычайно медленно передвигается по минным полям. Это делает ее весьма удобной целью для российской артиллерии.

Сперва машины разминирования обнаруживают дроны, которые корректируют артиллерийский удар и упрощают процесс уничтожения западной техники.

Напомним, эксперты НАТО неоднократно заявляли, что именно грамотно продуманные минные поля ВС РФ являются одной из главных причин провала ВСУ.