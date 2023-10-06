Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский таблоид The Guardian написал, что президент России Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» существенно «усилил ядерную риторику».

Авторы публикации обратили внимание на несколько высказываний российского лидера, которые позволили им сделать подобный вывод.

Первое из них – о завершении испытаний крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с атомным двигателем.

Кроме того, президент РФ заявил, что ни у одного из потенциальных противников России не будет шансов на выживание, если они рискнут нанести по стране ядерный удар. Ответная атака неминуема.

На заявление о ракете «Буревестник» отреагировали и обозреватели издания The Hill. Они написали, что западные эксперты не верят в эффективность этого новейшего вооружения, так как атомная силовая установка может оказаться ненадежной. Ядерные двигатели разрабатывались и ранее как в Соединенных Штатах, так и в СССР, но в результате было принято решение свернуть все подобные проекты.

Вам может понравиться

Некоторые пенсионеры в России смогут не платить за воду и отопление уже с 4 октября

Уже с 4 октября некоторые российские пенсионеры получат возможность не платить за услуги водоснабжения и отопления, рассказала изданию PRIMPRESS эксперт в области пенсионного обеспечения Ольга Киреева. Она пояснила, что для

Военный эксперт Леонков: Бои за Артемовск были отвлекающим маневром в контрнаступлении ВСУ

Атаки на Артемовск в ходе контрнаступления ВСУ были лишь отвлекающим маневром. Украинское командование надеялось, что Россия бросит к городу крупные силы, но ВС РФ разгадали эти планы противника, рассказал военный

Кейт Миддлтон придется расстаться с супругом из-за принца Джорджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени временно разъедутся на длительный период. Причиной этой временной разлуки стала необходимость в семейной поддержке и заботе для их сына, Джорда, который в