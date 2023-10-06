Британский таблоид The Guardian написал, что президент России Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» существенно «усилил ядерную риторику».

Авторы публикации обратили внимание на несколько высказываний российского лидера, которые позволили им сделать подобный вывод.

Первое из них – о завершении испытаний крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с атомным двигателем.

Кроме того, президент РФ заявил, что ни у одного из потенциальных противников России не будет шансов на выживание, если они рискнут нанести по стране ядерный удар. Ответная атака неминуема.

На заявление о ракете «Буревестник» отреагировали и обозреватели издания The Hill. Они написали, что западные эксперты не верят в эффективность этого новейшего вооружения, так как атомная силовая установка может оказаться ненадежной. Ядерные двигатели разрабатывались и ранее как в Соединенных Штатах, так и в СССР, но в результате было принято решение свернуть все подобные проекты.