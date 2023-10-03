Теннисистка из Украины Леся Цуренко требует от Женской теннисной ассоциации (WTA) официальных разъяснений по значению нейтрального статуса, предоставляемого для российских спортсменов. Соответствующее заявление украинской теннисистки было опубликовано в издании «Большой теннис Украины».

На страницах издания Цуренко заявила: «Что касается использования флагов, популяризации игроков, страниц в соцсетях, было бы хорошо, если бы они прояснили особенности этого статуса, в котором находятся так называемые нейтральные атлеты». По ее словам, она в течение полутора лет пытается добиться официального разъяснения от WTA по вопросу предоставления нейтрального статуса для спортсменов из России.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA не стала отстранять российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В настоящий момент российские теннисисты продолжают принимать участие в турнирах по всему миру в нейтральном статусе.