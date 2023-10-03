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Российская певица Татьяна Буланова отреагировала на угрозы экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом сообщило издание «Абзац».

Отмечается, что Разин начал сыпать проклятья в сторону артистов, планирующих выступить 17 октября в Москве на вечере памяти Юрия Шатунова с песнями покойного исполнителя. Но так как Разин ни о каких физических угрозах не заявлял, то по закону ему предъявить никто ничего не может.

Буланова отметила: несмотря на то, что Разин никому не грозился физической расправой, все равно стоит усилить меры безопасности предстоящего мероприятия. Она призвала к этим действиям организаторов концерта в честь 50-летния Юрия Шатунова.

«Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет охраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не понимаю, что произошло и почему он так себя ведет», — заявила певица.

Концерт в честь 50-летия покойного Юрия Шатунова должен состояться 17 октября в CROCUS CITY HALL. Приглашенные российские звезды должны исполнить известные композиции Шатунова.

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