Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон 21 октября в эфире своего собственного шоу в популярной соцсети обвинил американское правительство во лжи в отношении гибели темнокожего американца Джорджа Флойда. Отметим, что в его смерти был обвинен полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин.

По словам Карлсона, окружной прокурор Эми Суизи в округе Хеннепин инициировал судебный процесс, в ходе которого стало «неопровержимо ясно», что Флойд не был убит полицейским. Мужчина скончался по естественной причине. Согласно результатам вскрытия, 46-летний Джордж Флойд умер из-за смертельной концентрации фентанила – наркотического вещества. Отмечается, что мужчина на протяжении многих лет употреблял запрещенные наркотические препараты.

Журналист также отметил, что в ходе судебного разбирательства прокурором Суизи было установлено, что эксперт Эндрю Бейкер на прежних заседаниях солгал о результатах вскрытия, ведь они расходились с общественным мнением.

Карлсон подчеркнул: граждан США настолько старательно убедили в том, что Дерек Шовин задушил Флойда, поэтому в стране вспыхнули многочисленные протесты. Люди выходили на митинги под лозунгом «Жизни черных важны». Журналист отметил, что «правительство знало правду, скрыло ее, и позволило революции продолжаться».