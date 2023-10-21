Народная артистка Украины Таисия Повалий, переехавшая в Россию, рассказала о своем походе к косметологу, которым она осталась разочарована. 58-летняя артистка никогда не скрывала, что для поддержания молодости пользуется различными косметологическими и хирургическими методами.

Певица регулярно посещает косметолога. Но, по ее словам, один из таких визитов для нее был очень плачевным. Повалий рассказала, что она одной из первых среди звезд решилась на «уколы красоты». Она подчеркнула, что тогда еще не практиковали уколы с гилауроновой кислотой. Однако на рынке косметологии появился биополимерный гель. «И мы все дружными рядами пошли его колоть. А он не рассасывается. Но тогда мы об этом не знали», – рассказала певица.

В результате у Таисии стало асимметричное лицо. Косметолог ввел ей разное количество препарата в щеки. И теперь это нельзя исправить даже хирургическим способом. «Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — пожаловалась знаменитость.