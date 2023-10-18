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Для отдыха в зимний период подавляющее большинство россиян выбирают Таиланд, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Туроператоры «Интурист», TEAZ TOUR, Anex и другие сообщают, что именно в Таиланд российские туристы покупают больше всего пакетных туров. На эту страну приходится до 90 процентов бронирований на зиму, поэтому ее лидерство неоспоримо.

30 процентов россиян интересуются курортами Шри-Ланки, занимающей вторую позицию. Кроме того, популярностью пользуются туры на Бали в Индонезии, во Вьетнам и Малайзию. Существенно отстают от лидеров рейтинга Мьянма и Филиппины.

Отмечается, что на первых позициях находятся страны, с которыми имеется удобное сообщение. К примеру, на те же Филиппины отсутствуют прямые авиарейсы, поэтому туры в эту страну пользуются очень низким спросом.

В АТОР также обращают внимание на растущий интерес к Китаю, который ближе к зиме может стать одним из наиболее популярных направлений у российских путешественников.

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