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Сын актера Михаила Ефремова и его жены Аси Воробьевой Никита рассказал, что долго злился на отца, бросившего семью. Отсутствие «мужской руки» негативно повлияло на него – в детском лагере он попробовал запрещенные вещества, в чем признался Ксении Собчак в интервью.

Также Никита пристрастился к алкоголю, к 20 годам у него даже возникали суицидальные мысли. Но он все же сумел победить эту зависимость.

Актер рассказал, что самый сложный этап – это признать, что проблема действительно есть и ее нужно решать. Ему это удалось, но потом были годы глубокого самоанализа, психотерапии, в том числе и групповой, которая приносила хорошие результаты.

Сейчас Никита Ефремов может свободно себя чувствовать даже в компании, где кто-то пьет алкоголь. Никакой тяги к спиртному у него не осталось. Сейчас он увлекается игрой на гитаре, регулярно посещает спортзал. У актера есть возлюбленная – художница Ольга Шурыгина.

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