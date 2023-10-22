Свыше 40% работников в Японии спят менее 6 часов в сутки

По данным опроса, заказанного правительством Японии, 45,5% работников в этом островном государстве спят менее шести часов в сутки. Усталость отрицательно влияет на их психическое здоровье, пишет The Mainichi.

В официальном документе, анализирующем текущее состояние смертности и самоубийств, связанных с переутомлением, также сообщается о рекордно большом количестве – 710 случаев компенсаций работникам в 2022 финансовом году – в связи с психическими расстройствами из-за переутомления, способного привести к самоубийству.

Согласно опросу 10 000 японцев-работников, 45,4% заявили, что идеальная продолжительность сна в их представлении составляет от семи до восьми часов. При этом 17,1% сообщили, что спать необходимо более восьми часов.

Недостаточный сон

Как указано в официальном документе, подтвержденном в японском Кабмине 13 октября, 10,0% респондентов указали, что спят менее пяти часов в сутки, 35,5% – от пяти до шести часов и 35,2% – от шести до семи часов.

Опрос также показал, что 27,4% работников, которым не хватало четырех часов сна до идеального количества (8 часов), и 38,5% из тех, кому не хватало пяти часов, страдали от тяжелой депрессии или тревожных расстройств, что указывает на больший риск развития психических расстройств и иных проблем со здоровьем при недостатке сна.

Около 70% из тех, кто сообщил, что регулярно спит идеальное количество часов, не подвергались риску депрессии или тревоги, в то время как среди тех, кто спал на три-пять часов меньше идеального количества, эта доля составила менее 40%.

«Необходимо исправить продолжительность рабочего дня и дать работникам возможность больше спать, чтобы они могли поддерживать здоровое психическое состояние», – заявил представитель японского Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения.

Это исследование последовало за выводом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сделанным в 2021 году – о том, что японцы спят в среднем семь часов и 22 минуты, что является самым коротким показателем отдыха на сон среди 33 стран-членов ОЭСР, для которых средний показатель сна у работников составляет восемь часов 28 минут.