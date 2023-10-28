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Звездная пара Вадим и Виктория Цыгановы дали развернутое интервью блогеру Юрию Дудю (признан иноагентом в России) о своих коллегах-артистах, выступающих зарубежом. Валерия Меладзе и Александра Реву они назвали «нечистью», а Олега Газманова обвинили в «раздвоении личности» и «двойной жизни».

Напомним, что российский певец Олег Газманов выступал с концертной программой в Дубае и оказался в центре скандала. Во время выступления артиста на сцену забралось несколько пьяных мужчин и требовали от певца заявить о поддержке Украины. Однако певец отказался отвечать на политические вопросы, сославшись на усталость. Супруги Цыгановы подвергли артиста резкой критике за уход от ответа и выражения своей четкой позиции.

«Газманов еще обиделся на это, а зря. Если ты декларируешь, и тебя выводят на первые ряды со знаменами – будь добр соответствовать. А здесь раздвоение личности», – объяснил свои слова поэт и продюсер Вадим Цыганов.

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