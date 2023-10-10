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Танцор Андрей Карпов, супруг актрисы Екатерины Волковой, был госпитализирован в больницу. Об этом сообщила звезда сериала «Воронины» в популярной социальной сети.

«Понедельник — день тяжелый. Начался он рано, когда Андрей грохнулся в обморок по пути в туалет. Помчали в больницу зашивать его подбородок», – написала Волкова.

По словам актрисы, по воскресеньям они с супругом устраивают необычные свидания. На этот раз артистка решила пригласить супруга в стоматологическую клинику. Волкова подчеркнула, что в клинике Карпову «сделали чекап всех зубов и удалили зуб мудрости, который давно был в плане лечения». Она также отметила, что во время удаления зуба мужу поставили сильное обезболивающее, когда он приехал из клиники, то сразу лег спать.

«А когда проснулся с утра, у него началось головокружение, которое он, как и любой мужик, проигнорировал. Как итог — обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов», – поделилась с подписчиками актриса.

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