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43-летняя супермодель Жизель Бюндхен стала лицом производителя одежды Frame, пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал People.

Соучредитель бренда Эрик Торстенссон заявил, что Жизель является женщиной, вся жизнь которой является стремлением к успеху. Но при этом она в определенной мере достижима, что и стало главным фактором выбора в ее пользу.

Бюндхен снялась для рекламы топлесс, а также в одной лишь джинсовой куртке oversize без брюк. Дополнили образ нюдовый макияж и дерзко распущенные волосы.

Пик карьеры бразильянки пришелся на 2004-2016 годы, когда она сумела стать самой высокооплачиваемой супермоделью, за что и попала в Книгу рекордов Гиннеса.

В прошлом году Бюндхен рассталась с мужем Томом Брэди, игроком в американский футбол. Пара прожила вместе почти 13 лет, от Брэди у модели есть двое детей – дочь Вивиан Лейк и сын Бенджамин Рейн.

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