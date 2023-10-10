Приморским краевым судом было отказано в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда по отмене постановления о розыске Рустяма Абушаева, мэра Большого Камня. Об этом журналистам РИА Новости сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

Бывший глава Надеждинского района Абушаев обвинялся в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через третьих доверенных лиц. СУСК РФ по Приморскому краю возбудили против чиновника уголовное дело. Абушаев был объявлен в федеральный розыск и заочно заключили под стражу.

В апреле Приморским краевым судом было отменено постановление об аресте Абушаева, обязав следствие отменить постановление о розыске Абушаева. «Приморским краевым судом постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа 2023 года оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора – без удовлетворения», – заявила собеседница РИА Новости.

Ранее стало известно, что Абушаев находится в зоне проведения спецоперации. Об этом он лично сообщил в своем Телеграм-канале.