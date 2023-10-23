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В женском гардеробе можно с успехом использовать мужские галстуки и пиджаки, чтобы придать своему образу некую особенную «изюминку». Об этом поделился стилист Влад Лисовец.

Согласно эксперту, женщины иногда ощущают, что их образам чего-то не хватает, даже если у них есть модные и стильные вещи в гардеробе. Использование мужского пиджака, который на несколько размеров больше, и галстука может придать образу дополнительную живость и интерес.

Для того чтобы сделать образ более ярким, можно также использовать стразы и внести элемент небрежности как в одежду, так и в макияж и укладку.

Одним из актуальных способов создания стильного образа является сочетание длины верхней и нижней одежды. Для этого можно выбрать мини-юбку, которая не превышает длину верхней одежды, такой как пиджак или пальто. Кроме того, модными являются обнаженные плечи.

«Я уверен, дорогие дамы, что ваше окружение оценит этот тренд. Это позволит вашим мужчинам заботиться о вас и оберегать вас в прохладные осенние вечера, накидывая на вас свой пиджак или обнимая вас», – пояснил стилист.

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