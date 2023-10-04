Стилист Ксения Болилая назвала модели осенней обуви, которые устарели в этом осеннем сезоне. По словам модного эксперта, варианты осенних туфель и ботинок с острым носом утратили свою актуальность. Также вышла из моды обувь на высокой платформе и модели, декорированные стразами, камнями и блестками.

«Одним из трендов осени 2023 года является округлый и широкий носок и более низкие и структурированные подошвы. Высокие платформы могут быть менее практичными и менее универсальными для разных стилей одежды», – рассказала стилист.

Кроме того, специалист добавила, что сапоги со складками на голенище больше неактуальны. Вместо них стоит останавливать свой выбор на классических моделях.

Ранее популярный российский стилист Влад Лисовец рассказал, что зимой не стоит отказываться от юбок. Модный эксперт порекомендовал модницам выбирать юбки макси длины, которые являются не только модным решением, но и достаточно теплым вариантом.