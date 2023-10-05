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Российская актриса Стася Милославская сейчас находится под прицельным вниманием журналистов из-за новости о недавней женитьбе ее бывшего избранника Александра Петрова. Известно, что актер женился на неизвестной общественности девушке после нескольких свиданий, несмотря на то, что с Милославской их связывало четыре года отношений.

По неподтвержденной информации, Петров даже не расстался с Милославской, когда завязал новые отношения. Однако актрису не сломил тяжелый разрыв с избранником, она продолжает свою актерскую карьеру и даже уже выходила в свет после известия о женитьбе Петрова. Но на вопросы журналистов об экс-возлюбленном актриса отказывается отвечать.

Милославская уехала в Санкт-Петербург, где полностью погрузилась в съемочный процесс сериала «Столыпин». По завершению работы, она вновь вернулась в Москву. По словам актрисы, она просто обожает сниматься в исторических картинах. «Тут, наверное, что-то девчачье мной движет: я себя чувствую какой-то куклой, которую одевают. Ну и еще, конечно, тут захватывающие истории, которые тоже можно на себя «примерить» и прожить», – поделилась Милославская.

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