Российский музыкант Стас Намин (настоящее имя Анастас Микоян) по поводу похорон своего погибшего сына режиссера Артема Микояна заявил, что траурная церемония будет закрытой. «Это наше личное большое горе. Будет буквально несколько человек», – заявил музыкант, отметив, что не стоит приходить на похороны журналистам.

«Ушел мой ангел. То, как его жестоко убили – это страшно. Никому такого не пожелаешь”, – сказал Стас Намин.

Сын музыканта Стас Намина – Артем и его теща были найдены мертвыми в собственном загородном доме 19 октября. Отмечается, что они были убиты жестоким способом. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве – Романа Микояна, который является приемным сыном музыканта. Известно, что Роман на допросе дал признательные показания.

«Рома никогда не был моим сыном. Он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком», – высказался в отношении своего приемного сына артист.