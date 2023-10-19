Научно-производственное объединение «Кайсант», разработавшее мобильную станцию РЭБ «Аргус-Антифурия» рассказало о ее модернизации, позволившей расширить функциональность оборудования.

Ранее станция только подавляла вражеские беспилотники, но сейчас она может также обнаруживать их. Как только «Аргус-Антифурия» находит себе цель, она отправляет оператору сигнал, чтобы тот провел РЭБ-атаку в требуемом направлении.

По словам разработчиков, модернизация была проведена после обращений российских бойцов. Новая функция существенно упрощает работу со станцией, так как теперь не нужно одновременно с ней использовать еще и пеленгатор для обнаружения целей.

Станция «Аргус-Антифурия» подавляет практически любые современные дроны – как квадрокоптеры, так и беспилотные аппараты самолетного типа. Она оказывает воздействие на БПЛА с дистанции в 2 километра.