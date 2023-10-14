Чтобы отдохнуть на Египетском курорте в ноябре 2023 года россиянам придется заплатить более 150 тысяч рублей. Такую сумму назвал информационный портал «Путешествия Рамблер».

Согласно сообщению Ассоциации туроператоров России, стоимость на египетские туры поднялась примерно на 15-20%. Эксперты подсчитали, что на отдых в Египте в ноябре стоит приготовить более 150 тысяч рублей. В эту сумму включено проживание в отеле три звезды и перелет в жаркую страну. Если туристы хотят поселиться в отеле от четырех звезд, соответственно стоимость возрастет. По подсчетам специалистов, примерно на треть. Стоимость отдыха с пометкой «люкс» начинается от 250 тысяч рублей. Отмечается, что перелет из российской столицы и обратно обойдется не менее, чем в 120 тысяч рублей.

Несмотря на взлет цен на отдых в Египте, спрос на египетские туры среди жителей России в 2023 году вырос на 15-20%. Эксперты отмечают, что вскоре может быть снова подорожание, поэтому тур на ноябрь стоит бронировать уже сейчас.