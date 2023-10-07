Британская компания Protein Works провела исследование, чтобы выяснить, как завтрак влияет на работоспособность и состояние человека в течение целого дня.

К эксперименту привлекли четыре группы добровольцев, каждая из которых получила свой собственный утренний рацион. Так, первой группе давали продукты с большим содержанием белка, второй – с большим количеством сахара, то есть с углеводами, третья ограничивалась чашкой кофе, а четвертая пропускала этот прием пищи вообще.

В результате выяснилось, что испытуемые, которые пили только кофе, с 9 до 12 были полны энергии, но после обеда она улетучивалась. Те, кто не завтракал вообще, с 9 часов начинали терять производительность и процесс этот продолжался на протяжении всего дня, даже несмотря на сытный обед.

Завтрак с повышенным содержанием углеводов повышал производительность на 10 процентов, но этот эффект держался только до обеда. Самыми же продуктивными оказались испытуемые, завтрак которых содержал много белков. Они улучшают когнитивные функции, поддерживают нормальный уровень сахара в крови и дают энергию, которой хватает на весь день.