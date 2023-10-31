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Издание Metro опубликовало интервью с терапевтом Филиппой Кэй, которая рассказала, каким образом можно снизить вредное воздействие кофе на организм человека. По словам специалиста, после употребления кофе следует выпить стакан простой воды.

Кэй подчеркнула, что на самом деле вред от кофеина не настолько значительный, как о нем говорят многие эксперты. Она уверена, что этот напиток не несет в себе негативного влияния на здоровье человека. Однако кофе все же имеет мочегонный эффект, а это может привести к водному дисбалансу в организме. Специалист отметила, что обезвоживание в легкой форме влияет как на умственную, так и физическую работоспособность человека.

Чтобы уменьшить такое воздействие кофе на свой организм, терапевт порекомендовала любителям данного напитка просто выпивать стакан воды. Эта привычка, по словам Кэй, также поможет ощущать еще более бодрящий эффект от кофеина. Поэтому специалист порекомендовала всегда пользоваться таким простым и действенным способом.

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