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Людей, похожих на певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента в России), заметили и сфотографировали в израильском аэропорту Бен-Гурион.

«Решили свалить в ещё одну страну “не ведущую агрессивную политику против своих соседей” или скоро попросятся назад?», – поинтересовалось издание «Царьград».

Также журналисты уверены, что Галкин и Пугачева точно не останутся в Израиле, которые ведет активные боевые действия против Палестины.

Сенатор Сергей Цеков считает, что звездная пара может попытаться вернуться в Россию. Запрещать им этого никто не будет, однако они просто станут изгоями за все те высказывания в адрес родной страны, которые делали после своего бегства.

Галкин, по словам Цекова, уже считал себя суперзвездой, но если он вернется в РФ, то поймет, что все выглядит совсем иначе.

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