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Многие люди, которым довелось пообщаться с Кейт Миддлтон, отмечают, что принцесса Уэльская умеет выстраивать беседу со своим собеседником в дружественном ключе и редко остается в проигрыше. Советник принцессы Питер Форанги в интервью британскому журналу «Hello!» раскрыл специальные коммуникационные приемы Кейт Миддлтон.

По его словам, главный секрет построения дружественной беседы заключается в изучении внешнего вида своего собеседника, чем и пользуется принцесса Уэльская. Например, во время одного из мероприятий Кейт Миддлтон общалась с мальчиком, который решил спросить ее про любимую футбольную команду. Поразмыслив немного, принцесса призналась, что она более за футбольный клуб «Челси».

Ребенок был вне себя от счастья, услышав ответ принцессы. Оказалось, что мальчик тоже является болельщиком «Челси». При этом Форанги отметил, что принцесса ответила таким образом, поскольку мальчик был одет в цвета футбольного клуба.

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