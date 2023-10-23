Известный музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что пасынок музыканта и композитора Стаса Намина, совершивший в ночь на 19 октября двойное убийство, находился под воздействием запрещенных препаратов. Об этом он заявил в эфире телевизионного шоу «Звезды сошлись».

Напомним, что приемный сын рок-музыканта Роман Микоян убил своего сводного брата и родного сына Стаса Намина Артема Микояна и бабушку Прасковью Ткаченко. При этом убийца сам вызвал полицию и сознался в содеянном. Роман признался, что его вывели из себя очередные нравоучения бабушки, после чего он взбесился и не смог сдержать агрессии.

По мнению Сергея Соседова, пасынок Намина мог находиться под воздействием наркотических веществ, поскольку его реакция была несколько заторможенной. Также приемный сын претендовал на наследство бабушки, поэтому на фоне данного спора он мог совершить убийство, считает музыкальный критик.

«И доли должны быть соответственно и у бабушки, и у его брата. И якобы у них была какая-то тяжба, несогласие по поводу этих долей на этот дом. И он, этот Роман, хотел, чтобы ему отошло все это недвижимое имущество».