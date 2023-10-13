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Американка Джесс Смит, известная своей ролью «Солнышко» в детском сериале «Телепузики» объявила о своей беременности. Об этом 27-летняя девушка написала на своей страничке в популярной социальной сети.

Смит поделилась с подписчиками снимками УЗИ, согласно которым будущая мама уже находится на позднем сроке беременности. Пост Джесс подписала очень кратко: «Когда двое становятся тремя». Пол будущего ребенка она оставила в секрете.

Джесс Смит сыграла «Солнышко» в сериале «Телепузики» в 1997 году, когда ей было всего 9 месяцев. Отмечается, что родителям изначально не было известно, для какой передачи будет записано видео с их дочерью. Съемочный процесс занял всего 20 минут. По просьбе оператора, девочку нужно было заставить улыбаться.

Для этого отец усадил Джесс на высокий стул, а сам вместе с оператором сел на пол и смешил дочку. Девочка засмеялась, необходимые кадры были получены. За съемки родители получили всего 250 фунтов, а девочке подарили коробку с игрушками.

«Телепузики» вышли на экраны, когда Джесс исполнилось 1.5 года. Родители поняли, что «продешевили» с гонораром, но документы были подписаны. О своей роли в «Телепузиках» Джесс никому не рассказывала. Впервые она поделилась своим секретом с однокурсниками в университете. Когда СМИ узнали об этом, то она дала всего лишь одно интервью. Однако с тех пор девушка отказывается общаться с представителями прессы и участвовать в ток-шоу.

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