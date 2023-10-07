Недавние поездки президента Украины Владимира Зеленского по Европе не принесли желаемых результатов, договориться о достаточном финансировании не удалось. Поэтому Киев будет вынужден пойти на компромисс с Россией, сообщило издание Sky News. Авторы публикации отметили, что ситуация выглядит как «начало конца для Украины».

«Фокус внимания западного электората теперь неумолимо сдвигается на внутренние проблемы», – цитирует журналистов РИА Новости.

Отмечается, что многие западные страны столкнулись с постоянно возрастающей инфляцией, с рядом других сложностей. В таких условиях военная и финансовая поддержка превращается для них в непосильный груз, нести который они просто устали.

Кроме того, украинская армия не показала эффективных действий в ходе контрнаступления и не сумела решить даже задачу-минимум, заключавшуюся в прорыве обороны ВС РФ. Запад считает, что ждать от Киева каких-то других результатов совершенно бессмысленно, поставляемое вооружение и техника просто будут потеряны, поэтому помогать Украине больше нецелесообразно.