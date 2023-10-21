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В подмосковной Балашихе в контейнере для мусора было обнаружено тело младенца. Пресс-службы областных ГСУСК и прокуратуры сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

Сообщается, что безжизненное тело младенца было обнаружено в мусорном контейнере завернутым в плед на территории подмосковной Балашихи 19 октября. На теле мальчика не было обнаружено признаков насильственной смерти. Областной главк Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

В подмосковной прокуратуре уточнили, что ход и результаты расследования были взяты под личный контроль сотрудниками Балашихинской городской прокуратуры.

Ранее новорожденный ребенок был обнаружен жительницей села Одесское в лесу в Омской области. Женщина шла через лесопосадку на работу, когда обнаружила лежащего на земле младенца без одежды. Мальчик примерно одного дня от роду был госпитализирован, а полиция разыскивает его родителей.

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