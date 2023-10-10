Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве своей сводной сестры 22-летнего парня. Видео с допросом подозреваемого, на котором он признается в убийстве и раскрывает все подробности, было опубликовано в Телеграм-канале СУСК РФ по Башкирии.

По его словам, он дождался пока его сестра выйдет из ванной, после чего он набросил на нее полотенце и задушил. Далее он спрятал тело в диван, а впоследствии перенес ее в багажник автомобиля матери, припаркованного возле дома. Он планировал вывезти тело девушки за пределы дома и спрятать.

Напомним, что 10 октября во вторник мать убитой 14-летней девушки обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Однако через несколько часов она обнаружила мертвую дочь в багажнике автомобиля. По подозрению в убийстве сотрудники полиции начали разыскивать сводного брата девушки 22-летнего парня, который ушел из дома и не отвечал на звонки.

В результате следователи установили его местонахождение и задержали. Известно, что он скрывался на чердаке дома, расположенного недалеко от места преступления.