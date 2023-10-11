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Проливные дожди и сильный западный ветер могут привести к серьезному наводнению в Санкт-Петербурге. Об опасности повышения уровня воды в северной столице предупреждает главный синоптик города Александр Колесов читателей своего Телеграм-канала.

По его словам, в Петербург приходит теплый атмосферный фронт, который принесет с собой не только дожди, но и температуру до +10 градусов. Однако ожидается усиление западного ветра до 15-18 м/с в городе и до 18-22 м/с в прибрежных района Финского залива, что может принести немало неудобств горожанам в связи с повышением уровня воды.

Сегодня, 11 октября, уровень воды в Неве может подняться на один метр, однако уже 12 октября по совокупности факторов существует риск наводнения в Санкт-Петербурге.

«В тылу сегодняшнего циклона развивается еще одна атмосферная волна и быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром. Так что завтра во второй половине дня нагон воды с акватории Финского залива будет осуществляться, и наводнение очень вероятно», – написал Колесов.

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