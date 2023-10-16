Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, упомянула Анну Ахматову как пример личности, оставшейся в России в сложные времена в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Симоньян напомнила, что Анна Ахматова осталась в России, даже когда имела возможность покинуть страну в периоды сложных исторических событий. Она описала Ахматову как ролевую модель и подчеркнула, что подобного не скажешь о некоторых представителях шоу-бизнеса. Симоньян также подчеркнула, что Анна Ахматова пережила множество тяжелых исторических событий, включая период Гражданской войны, революции и даже репрессии в Сталинские годы.

В контексте обсуждаемой ситуации Симоньян выразила восхищение поэтессой Ахматовой, которая осталась верной своим убеждениям и стране в трудные времена и пережила множество лишений.

Вам может понравиться

Nature Communications: человеческий язык способен распознавать шестой базовый вкус

Общеизвестным фактом является существование пяти базовых вкусов, распознаваемых человеческим языком, а именно – кислого, сладкого, горького, соленого и умами (вкус мясных продуктов). Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications,

“Град” нанес серию ударов по замаскированным позициям ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны РФ рассказало об успешных действиях расчетов РСЗО «Град» группировки «Днепр». Сообщается, что они уничтожают позиции украинских войск под Херсоном и стирают с лица земли фортификационные сооружения противника. На записи,

Военкор Дамбиев опубликовал видео удара авиабомбой ФАБ-1500 по ВСУ в селе Урожайном

Российские ВКС задействовали авиабомбу ФАБ-1500 для удара по позициям украинских войск в селе Урожайном. Видеозапись этой атаки в Сеть выложил военный корреспондент Чингис Дамбиев, передает портал News.ru. Военкор отметил, что