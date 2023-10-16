Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, упомянула Анну Ахматову как пример личности, оставшейся в России в сложные времена в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Симоньян напомнила, что Анна Ахматова осталась в России, даже когда имела возможность покинуть страну в периоды сложных исторических событий. Она описала Ахматову как ролевую модель и подчеркнула, что подобного не скажешь о некоторых представителях шоу-бизнеса. Симоньян также подчеркнула, что Анна Ахматова пережила множество тяжелых исторических событий, включая период Гражданской войны, революции и даже репрессии в Сталинские годы.

В контексте обсуждаемой ситуации Симоньян выразила восхищение поэтессой Ахматовой, которая осталась верной своим убеждениям и стране в трудные времена и пережила множество лишений.