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Супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) рассказал о ситуации в Израиле и заявил, что в стране началось «тяжелое время».

Он сообщил, что в субботу, 7 октября, проснулся под звуки сирен, его семьи также коснулись происходящие в Израиле события.

В Израиль Галкин и Пугачева уехали в феврале прошлого года. Они живут в Кесарии, но летом на некоторое время ездили в Латвию, а шоумен выступал с концертами в нескольких европейских странах.

Пока ни Галкин, ни Пугачева не сообщали о своих дальнейших планах, поэтому неизвестно, собираются ли они покинуть Израиль и вернуться в Россию либо останутся на месте.

Напомним, в Израиле продолжаются столкновения с движением ХАМАС, боевики которого вторглись на территории соседнего государства утром в субботу.

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