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Шоу «Модный приговор» собирается вернуться на Первый канал, и начало съемок программы запланировано на осень текущего года. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Экс-сотрудник телеканала сообщил, что съемки предположительно начнутся в конце октября. Пока неясно, будет ли «Модный приговор» ежедневным шоу или будет выходить еженедельно только по выходным дням.

Известно, что в новом сезоне в программе не будет бывшего ведущего и историка моды Александра Васильева. Возвращение Эвелины Хромченко в программу также пока на этапе обсуждения.

Ранее Александр Васильев объявил, что «Модный приговор» не будет возобновлен по нескольким причинам, главной из которых был недостаток финансирования.

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