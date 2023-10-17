Украинские танки снова атаковали Брянскую область. Тг-канал Shot сообщил, что примерно в 13:00 17 октября ВСУ нанесли несколько ударов по селу Гудовка в Погарском районе.

На данный момент известно о трех 125-миллиметровых снарядах, обнаруженных на территории населенного пункта. Разрушений, жертв и пострадавших нет.

Брянские власти не дают официальных комментариев по поводу обстрела.

Ранее украинские танки уже атаковали регион. 1 октября они нанесли целую серию ударов по Случевску. В населенном пункте, который был обстрелян 4 снарядами, тоже обошлось без разрушений и пострадавших.

Танк Т-80 выпустил один снаряд по пропускному пункту «Погар» и 20 сентября. После атаки боевая машина тут же исчезла в ближайшей лесополосе.