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Украинские танки снова атаковали Брянскую область. Тг-канал Shot сообщил, что примерно в 13:00 17 октября ВСУ нанесли несколько ударов по селу Гудовка в Погарском районе.

На данный момент известно о трех 125-миллиметровых снарядах, обнаруженных на территории населенного пункта. Разрушений, жертв и пострадавших нет.

Брянские власти не дают официальных комментариев по поводу обстрела.

Ранее украинские танки уже атаковали регион. 1 октября они нанесли целую серию ударов по Случевску. В населенном пункте, который был обстрелян 4 снарядами, тоже обошлось без разрушений и пострадавших.

Танк Т-80 выпустил один снаряд по пропускному пункту «Погар» и 20 сентября. После атаки боевая машина тут же исчезла в ближайшей лесополосе.

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