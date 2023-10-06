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Отказ купить электронные сигареты перерос в массовую драку со стрельбой между подростками в Екатеринбурге. Подробности инцидента сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Два школьника 14 лет стояли на автобусной остановке, когда к ним подошло двое парней с предложением приобрести у них вейпы. Школьники отказались покупать электронные сигареты, однако настойчивые «бизнесмены» не отставали от них со своим назойливым предложением. В результате один из школьников в целях самозащиты применил газовый баллончик. После небольшой потасовки стороны конфликта разошлись.

Однако по пути домой 14-летних школьников догнала агрессивная толпа подростков. Выкрикивая «Стой, а то стрелять буду!», около 15 подростков бросились вдогонку за школьниками. Одного парня поймали и принялись бить ногами по голове и стрелять из пневматического оружия. Второму школьнику посчастливилось убежать от преследователей.

Пострадавшему врачи оказали первую медицинскую помощь. Из его головы медики изъяли пулю от пневматического оружия, а также диагностировали многочисленные ссадины и раны. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают группу агрессивных хулиганов.

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