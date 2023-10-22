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Жители Нововоронежа пишут в социальных сетях и мессенджерах о громком звуке, похожем на взрыв. Он раздался над городом вечером в субботу, 21 октября.

Телеграм-канал SHOT сообщает, что над Нововоронежем отработала система противовоздушной обороны.

Также источник напоминает, что рядом с городом, находящимся в 45 км от областного центра Воронежа, располагается Нововоронежская атомная электростанция. Именно она вырабатывает 90 процентов электроэнергии, потребляемой всем регионом. Станция является одной из первых, построенных в Советском Союзе.

Информацию о взрыве позже подтвердило Минобороны России. В ведомстве сообщили, что в воздушном пространстве Воронежской области был перехвачен ударный беспилотный аппарат ВСУ.

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