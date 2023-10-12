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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Телеграм-канале, что для покрытия дефицита бюджета страны на 2024 год необходимо 42 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что в 2024 году дефицит украинского бюджета будет составлять 21% от ВВП.

Поэтому Киев очень рассчитывает на помощь от своих западных партнеров. Только так украинские власти смогут выполнять социальные обязательства перед пенсионерами, работниками бюджетных структур и другими нуждающимися. По словам Шмыгаля, на данный момент Украина направляет все налоги, собранные с населения, на обеспечение обороны страны.

По прогнозам Международного валютного фонда, государственный долг Украины на 2025 год уже превысит отметку 100% ВВП страны.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины решил сократить социальные программы. С 2025 года на Украине планируют отменить такое понятие, как «инвалидность». Вместо этого будет введен новый  термин – «потеря функциональности».

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