На своем концерте в Государственном Кремлевском дворце певец Ярослав Дронов (творческий псевдоним SHAMAN) повредил ногу.

Он получил травму, исполняя композицию Максима Фадеева «Танцы на стеклах». При этом Ярослав выполнил пластических номер с прыжками на осколках битого стекла, что и привело к повреждению ноги.

Избежать травмы не помогли даже танцоры, которые аккуратно проводили певца по полосе из стекол и страховали его.

«Ярослав уже дотанцевался и поранил ногу — прыгал на стеклах. Я тоже переживала сейчас — там левая нога, — рассказала Людмила Дронова, мама исполнителя.

По словам мамы, SHAMAN сразу захромал после номера со стеклами, однако он не стал прерывать выступление и довел его до конца с травмой. Само же исполнение трюка привело зрителей в восторг.