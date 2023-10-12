Забота о собственном здоровье и здоровье всех членов семьи должна быть приоритетом для каждого человека. Но обращение в государственные больницы всегда сопряжено с целым рядом недостатков – это и огромные очереди под каждым кабинетом, и чрезмерное увлечение врачей бумажной работой, не дающей им полноценно заниматься пациентами, и многое другое. Сеть клиник Поликлиника.ру лишена подобных минусов, так как уже 25 лет стоит на страже здоровья своих пациентов и предоставляет услуги наивысшего качества.

Неоспоримые преимущества

Грамотно выстроенная система работы позволяет пациенту получить медицинскую помощь или необходимые ему услуги сразу же по обращению в любую из клиник, не тратя время на большие очереди. Кроме того, стоит отметить и другие преимущества, среди которых:

высокая квалификация специалистов. Работу врачей постоянно контролирует специальная комиссия, она же рассматривает все обращения пациентов и принимает решения по каждому из них. Специалисты клиник проходят обучение в России и за рубежом, занимаются научной деятельностью, а также постоянно повышают квалификацию на специализированных конференциях и иных профессиональных мероприятиях;

вежливость и корректность в общении с пациентами;

предоставление полного комплекса услуг, благодаря чему отпадает необходимость метаться по несколькими учреждениям, чтобы пройти требуемые исследования, сдать анализы или получить консультацию;

наличие самого современного оборудования для рентгенографии, ультразвуковых исследований, эндоскопии и других методов диагностики заболеваний;

оборудованное всем необходимым детское отделение, где работают врачи, умеющие обращаться с юными пациентами;

предоставление услуг телемедицины, избавляющих от необходимости посещать специалиста.

Сеть клиник предоставляет как амбулаторное, так и стационарное лечение. При этом последнее может осуществляться даже на дому у пациента, где он будет находиться хоть и в привычной и родной для себя обстановке, но все же под наблюдением опытных, доброжелательных и вежливых врачей.

Информативный сайт

Записаться на прием к любом специалисту сети клиник, получить консультацию по любым вопросам можно на официальном сайте компании. Кроме того, он открывает следующие возможности:

узнать цены на все услуги;

получить информацию о постоянно проводимых акциях, позволяющих экономить деньги на заботе о своем здоровье;

узнать подробности о каждом из направлений, а также воспользоваться консультацией узкого специалиста;

произвести оплату в режиме онлайн из личного кабинета;

оформить заявку на корпоративное обслуживание, которое дает возможность заботиться о здоровье всех сотрудников компании.

Сеть клиник работает с 1998 года и с тех пор она сумела поднять уровень сервиса на недосягаемую высоту. Чтобы удостовериться в этом, достаточно лишь воспользоваться услугами квалифицированных врачей, для которых здоровье пациентов превыше всего.