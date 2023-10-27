Покушение на экс-депутата Рады Олега Царева было совершено по заказу Службы безопасности Украины, уверен сенатор Совфеда от Кировской области Виктор Бондарев.

Он также добавил, что произошедшее вполне можно классифицировать как террористический акт.

Бондарев напомнил о гибели военкора Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Евгения Жилина, а также о неудавшемся покушении на Захара Прилепина. Все они, как и Олег Царев, получали многочисленные угрозы.

Родственники политика утром в пятницу рассказали, что на него было совершено покушение. В ночь на 27 октября, около полуночи, неизвестный произвел два выстрела в Царева. Произошло это на территории санатория, на которой располагается дом бывшего депутата Верховной рады.

Напомним, ФСБ ранее сообщила, что по факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного деятеля.