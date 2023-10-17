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Сенатор Совфеда от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил использование ВСУ для удара по Бердянску баллистической ракеты ATACMS. Он опубликовал в своем телеграм-канале фото компонентов данного боезаряда.

Речь идет о поражающем элементе М74. В кассетной части каждой из ракет ATACMS находится 275 таких компонентов. При взрыве они разлетаются в разные стороны, существенно увеличивая площадь поражения.

Ранее о найденных в Бердянске элементах M74 заявлял и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Американское издание Politico заявляло ранее, что Соединенные Штаты тайно отправили ракеты ATACMS на Украину. Напомним, эти боезаряды имеют дальность в 300 километров и летят по баллистической траектории.

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