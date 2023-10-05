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Алексей Данилов, занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сделал заявление в отношении людей, проживающих в новых регионах Российской Федерации. Его заявление приводит украинское издание Klymenko Time.

«Даже если человек возьмет какую-то «писульку», мы потом будем анализировать обстоятельства и почему это было сделано. Никакого радикализма не будет, так как некоторые люди начинают бояться, что придут какие-то “фашисты” и будут разбираться», – заявил Данилов.

По его словам, главной задачей граждан, «проживающих на подконтрольных Российской Федерации территориях», является сохранение своих жизней. Данилов отметил, что государство рассчитывает на «этих людей, которые еще понадобятся Украине для развития территорий».

Напомним, что в сентябре прошлого года на территории Херсонской и Запорожской областей, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы, по итогам которых данные территории вошли в состав Российской Федерации. При этом с 20 октября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях было введено военное положение.

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