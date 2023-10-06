Команда Пригожина хотела устроить государственный переворот в Молдавии и свергнуть действующего президента, заявила глава государства Майя Санду. По ее словам, спецслужбы своевременно раскрыли эти планы и предотвратили их реализацию.

Никаких подтверждений своим заявлениям Санду не привела, она даже не пыталась доказывать, что погибший глава ЧВК «Вагнер» намеревался организовать в Молдавии переворот. Следовательно, обвинения не имеют под собой никаких оснований, что обесценивает любые высказывания молдавского лидера в будущем.

Ситуация в стране в настоящий момент остается довольно сложной. Команда действующего президента пытается втянуть Молдавию в противостояние на Украине, а также окончательно превратить ее в часть Румынии, которая совершенно не возражает против такого исхода.

Санду отлично понимает, что народ подобной политикой недоволен, но она выдает это за интриги других стран. Глава государства регулярно обвиняет Россию, а сейчас взялась за Евгения Пригожина, который погиб и уже не сможет ответить на ее безосновательные заявления.