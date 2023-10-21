Заградительный отряд ВСУ расстрелял украинских военных, отказавшихся выполнять приказ на форсирование Днепра в Херсонской области, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что эпизод произошел у населенных пунктов Новотягинка и Ивановка на правом берегу Днепра, где украинские подразделения должны были пересечь реку и занять плацдармы для дальнейшего продвижения вперед.

Бойцы отказались выполнять приказ, понимая, что для них форсирование реки станет самоубийством. После этого заградительные отряды, состоящие из отпетых националистов и иностранных наемников, расстреляли отказавшихся идти в бой военнослужащих. Это в очередной раз подтверждает, что для Киева мобилизованные бойцы – это не более, чем пушечное мясо.

Сальдо также отметил, что на военнослужащих ВСУ были сброшены российские листовки, призывающие сложить оружие и сдаться.